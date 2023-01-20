«Бенфика» объявила о переходе Гедеша – он воспитанник клуба. В 2017-м Гонсалу ушел в «ПСЖ» за 30 млн евро
Гонсалу Гедеш перешел в «Бенфику» из «Вулверхэмптона».
Португальский клуб опубликовал фото 26-летнего полузащитника и написал: «Добро пожаловать домой, Гонсалу!»
«Бенфика» пока не объявила, на каких условиях был осуществлен трансфер. «Вулверхэмптон» на данный момент не выпустил официального заявления об уходе Гедеша.
Ранее сайт Maisfutebol писал, что «Бенфика» и «Вулвс» ведут переговоры об аренде Гедеша.
Гонсалу – воспитанник «Бенфики», он был в системе клуба с 2005 по 2017 год. Затем за 30 млн евро он перешел в «ПСЖ». Португалец перешел в «Вулвс» летом 2022 года, подписав с клубом контракт сроком на 5 лет.
В этом сезоне у вингера 2 гола и 1 результативная передача в 18 матчах за английский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
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