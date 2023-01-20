«Бенфика» объявила о переходе Гедеша – он воспитанник клуба. В 2017-м Гонсалу ушел в «ПСЖ» за 30 млн евро

перешел в «Бенфику» из « ».

Португальский клуб опубликовал фото 26-летнего полузащитника и написал: «Добро пожаловать домой, Гонсалу!»

«Бенфика» пока не объявила, на каких условиях был осуществлен трансфер. «Вулверхэмптон» на данный момент не выпустил официального заявления об уходе Гедеша.

Ранее сайт Maisfutebol писал, что « » и «Вулвс» ведут переговоры об аренде Гедеша.

Гонсалу – воспитанник «Бенфики», он был в системе клуба с 2005 по 2017 год. Затем за 30 млн евро он перешел в «ПСЖ». Португалец перешел в «Вулвс» летом 2022 года, подписав с клубом контракт сроком на 5 лет.

В этом сезоне у вингера 2 гола и 1 результативная передача в 18 матчах за английский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.