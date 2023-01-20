«Бенфика» объявила о переходе Гедеша – он воспитанник клуба. В 2017-м Гонсалу ушел в «ПСЖ» за 30 млн евро

Теги высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия трансферы Вулверхэмптон Гонсалу Гедеш Футбол

Гонсалу Гедеш перешел в «Бенфику» из «Вулверхэмптона».

Португальский клуб опубликовал фото 26-летнего полузащитника и написал: «Добро пожаловать домой, Гонсалу!»

«Бенфика» пока не объявила, на каких условиях был осуществлен трансфер. «Вулверхэмптон» на данный момент не выпустил официального заявления об уходе Гедеша.

Ранее сайт Maisfutebol писал, что «Бенфика» и «Вулвс» ведут переговоры об аренде Гедеша.

Гонсалу – воспитанник «Бенфики», он был в системе клуба с 2005 по 2017 год. Затем за 30 млн евро он перешел в «ПСЖ». Португалец перешел в «Вулвс» летом 2022 года, подписав с клубом контракт сроком на 5 лет.

В этом сезоне у вингера 2 гола и 1 результативная передача в 18 матчах за английский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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8 комментариев

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cektor
а говорил что хочет в БАрсу )))
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D-oh!
Ответ Никита Самарин
Для Бенфики, под плей-офф ЛЧ очень даже неплохая покупка, а если учесть, что он ещё и воспитанник, то вообще супер.
Просто понять: как последнее влияет на первое?)
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-2
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Добротный игрок, но не более того, хотя в Валенсии местами играл здорово, но стабильности конечно ему не хватает, вояж в Англию оказался провальным.
Игроков такого уровня чипси покупает по 100 лямов:)🤣🤣🤣
+4
-9
-5
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Никита Самарин
Для Бенфики, под плей-офф ЛЧ очень даже неплохая покупка, а если учесть, что он ещё и воспитанник, то вообще супер.
+1
0
+1
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D-oh!
Ответ corazón blanco
Добротный игрок, но не более того, хотя в Валенсии местами играл здорово, но стабильности конечно ему не хватает, вояж в Англию оказался провальным.
Стабильно нестабильный
+5
-4
+1
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D-oh!
После общения с Хави выбрал Бенфику.
+15
-6
+9
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corazón blanco
Добротный игрок, но не более того, хотя в Валенсии местами играл здорово, но стабильности конечно ему не хватает, вояж в Англию оказался провальным.
+5
-2
+3
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D-oh!
Предпочел клуб-участник плей-офф ЛЧ каталонскому середняку
+1
-4
-3
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