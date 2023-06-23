Иван Новосельцев: «Я стараюсь сделать так, чтобы в команде было на профессиональном уровне»

Теги Иван Новосельцев Winline Медиалига ФК 10 Азамат Мусагалиев Медиафутбол

Иван Новосельцев сравнил тренеров в профессиональном и медийном футболе.

– Много ли общего у тренера в Медиалиге и тренера в профессиональном футболе? 

– Я стараюсь сделать так, чтобы в команде было приблизительно на профессиональном уровне.

– Какие у тебя рычаги? В профессиональном футболе человек не выполняет установку, есть контракт, на него можно давить, его можно штрафовать. А как ты можешь надавить на Азамата Мусагалиева?

– Азамату большое спасибо за его вовлеченность. Мы постоянно – я, Азамат и наш спортивный директор Саша Чирин, он в «Росиче» работал. Постоянно после каждой тренировки стоим, общаемся. Обсуждаем внутрянку нашего клуба, вокруг клуба. Какое виденье мы хотим нашей команды.

Поэтому у меня рядом есть люди, которые также серьезно смотрят на этот проект. Мне от этого проще и комфортнее.

А рычаги? У нас есть определенные договоренности финансовые. Всегда можно оштрафовать. Но давайте так, когда в профессиональном клубе говорят: «Оштрафуем». Никто в основном не штрафует, если ты прямо совсем какую-то жесть не сделал.

Здесь примерно тоже самое. Мы можем оштрафовать, если это будет какая-то жесть. Но, в целом, если опоздал на тренировку, если меня не уведомил никто – 25 отжиманий. Пару раз так пару человек сделали. 25, кажется, это мало, но эффект имеет, – рассказал главный тренер медиафутбольного клуба «10».

Новосельцев – экс-защитник «Ростова», «Зенита», «Сочи» и тульского «Арсенала». Провел 5 матчей за национальную сборную России.

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2 комментария

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Fintt
Иван наконец-то нашёл своё главное призвание -- медиафутбол.
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pogbadrogba
Очень символично пропущено «все»
Просто «чтобы было»🤷‍♂️😅
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