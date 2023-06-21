«А «дроты»? Что «дроты»? Ну, неинтересная команда. Ну, видимо, их кто-то там тянет как-то». Чипинкос о 2Drots

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити 2Drots БроукБойз Амин Чипинкос Медиафутбол

Чипинкос считает, что матчи «БроукБойз» и «Амкала» – самые интересные в медиафутболе.

«А вы заметили? Когда мы играем против «Амкала» – это самый интересный матч. Я считаю вообще, что без «Броуков» и «Амкала» медиафутбола не существует.

А «дроты»? Что «дроты»? Ну, неинтересная команда. Один раз ########, второй раз ########, два раза выиграли. Они вообще не должны проходить. Ну, видимо, их кто-то там тянет как-то. Финансово и по-договорняку как-то протягивает их.

А мы сами стараемся, играем. Я думаю, сегодня победим. Может МКС возьмем. Ладно, с МФЛом не повезло, хер с ним», – заявил форвард «Броуков»

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