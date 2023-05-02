Володя XXL: «После сезона поеду в рехаб – надо очищаться от демонизма»

Володя XXL заявил, что по окончании третьего сезона Winline Медиалиги ляжет в рехаб.

«После сезона поеду в рехаб. Сниму там видео, как я лежу, как меня прокапывают. Надо очищаться от всего этого демонизма. Из меня лезет шизоид, когда кто-то выводит из себя вопросами или негативом. Я сразу готов драться.

Сейчас все спокойно – трезвая жизнь. Не знаю, сколько это продлится, но я хочу, чтобы это не заканчивалось.

Не жалею о том, что наговорил на столе – было и было, проехали», – сказал форвард FC Bus.