Володя XXL: «После сезона поеду в рехаб – надо очищаться от демонизма»

Теги Winline Медиалига «Володя XXL» Владимир Горяинов FC Bus Медиафутбол

Володя XXL заявил, что по окончании третьего сезона Winline Медиалиги ляжет в рехаб.

«После сезона поеду в рехаб. Сниму там видео, как я лежу, как меня прокапывают. Надо очищаться от всего этого демонизма. Из меня лезет шизоид, когда кто-то выводит из себя вопросами или негативом. Я сразу готов драться.

Сейчас все спокойно – трезвая жизнь. Не знаю, сколько это продлится, но я хочу, чтобы это не заканчивалось.

Не жалею о том, что наговорил на столе – было и было, проехали», – сказал форвард FC Bus.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий