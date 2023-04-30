«Всегда интересно играть против него». Гудай – об игре против Володи XXL

Гудай высказался об игре против Володи XXL в матче 1-го тура Winline МФЛ-3 против FC Bus.

«Люблю против Володи играть. Он реально непредсказуемый – голова постоянно внизу, вообще не знаешь, что от него ожидать, куда он смотрит и что делать будет. Всегда интересно играть против него.

В конце он прыгнул сзади в меня, но я ногу успел поднять, поэтому все хорошо», – рассказал защитник 2Drots в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.

Напомним, 2Drots проиграли FC Bus (1:2), пропустив гол, забитый бонусным мячом, который засчитывается за два. Голевой пас отдал Володя XXL.