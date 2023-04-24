Вратарь «Амкала» Маслов: «Чем профессиональнее мы становимся, тем отвратительнее наша игра. По качеству она лучше, но по зрелищности – шлак»
Федор Маслов считает, что медиафутболу необходимы реформы для повышения зрелищности.
– Ты готов объявить о завершении игровой карьеры?
– Ни в коем случае. Я максимально кайфую от того, что играю.
– Скорее всего, это последний матч в сезоне…
– Да и ничего. Но, конечно, чем профессиональнее мы становимся, тем отвратительнее и отвратительнее наша игра. По качеству она лучше, но по зрелищности – это такой шлак! Это же реально Вторая лига – катают, катают, потом перепасовывают.
Тупо, блин! Похоже, пора вводить дополнительные очки за проброс мяча в очко, за зрелищность, – сказал вратарь «Амкала».
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