Вратарь «Амкала» Маслов: «Чем профессиональнее мы становимся, тем отвратительнее наша игра. По качеству она лучше, но по зрелищности – шлак»

Теги Амкал Федор Маслов Winline Медиалига Медиафутбол

Федор Маслов считает, что медиафутболу необходимы реформы для повышения зрелищности.

– Ты готов объявить о завершении игровой карьеры?

– Ни в коем случае. Я максимально кайфую от того, что играю.

– Скорее всего, это последний матч в сезоне…

– Да и ничего. Но, конечно, чем профессиональнее мы становимся, тем отвратительнее и отвратительнее наша игра. По качеству она лучше, но по зрелищности – это такой шлак! Это же реально Вторая лига – катают, катают, потом перепасовывают. 

Тупо, блин! Похоже, пора вводить дополнительные очки за проброс мяча в очко, за зрелищность, – сказал вратарь «Амкала».

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