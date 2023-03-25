Федор Маслов: «То, что столько народу соберется на матч одного из главных клубов страны с медийной командой – полнейший ######»

Теги ЦСКА Амкал брань Федор Маслов 2Drots Медиафутбол

Федор Маслов высказался о предстоящем матче ЦСКА 2Drots.

«Конечно, основная масса тех, кто в субботу придет на «ВЭБ Арену» – болельщики ЦСКА, бойкотирующие игры с Fan ID и соскучившиеся по футболу вживую.

Но на самом деле, абсолютно неважно, по какой причине на игру ЦСКА с 2D выкуплено уже 15к билетов. Гораздо круче сам факт.

То, что столько народу соберется на матч одного из главных клубов страны с медийной командой – полнейший ###### и очередной шаг к еще более плотному сотрудничеству профессионального футбола с медийкой. И нет сомнений, что в нынешних политических реалиях и перспективах эти сферы будут взаимодействовать все ближе.

Главное – чтобы все прошло без травм. Перед прошлогодним матчем «Амкала» с «Динамо» мы с пацанами отдельно обсудили, что в этот исторический день стоит быть предельно аккуратными – не уступать, конечно, но избегать стыков, в которых нет необходимости. Обошлось.

Хочется, чтобы так же обошлось и у 2D с ЦСКА, и у «Броуков» с «Оренбургом», и у сборников с «Крыльями». Все эти матчи – большой шаг и мощная инвестиция в развитие нашей индустрии, и хочется, чтобы представители медиафутбола на этих показательных выступлениях выглядели достойно», – написал голкипер «Амкала».

16 комментариев

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блокад блокадыч
О
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блокад блокадыч
Ответ Анатолий Дмитриевич
сказал Ilovethisgame77)))
а что не так, это его имяифамилия
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Сергей Пацаваца
Ответ ТрактоПоктер
П
И
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Ilovethisgame77
Задротс и прочее сборище быдлоганов с кличками как у псин… ни имён, ни истории, ни-че-го
сказал Ilovethisgame77)))
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Полуэктов Пётр
Ответ Ilovethisgame77
Задротс и прочее сборище быдлоганов с кличками как у псин… ни имён, ни истории, ни-че-го
А мне вот просто интересно, что за предъява про "отсутствие истории", когда речь заходит про некое новое явление или проект?
Есть какие-то способы начать сразу с историей уже?
+10
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Lindeman
Ответ Ilovethisgame77
Задротс и прочее сборище быдлоганов с кличками как у псин… ни имён, ни истории, ни-че-го
Хорошо, что вы под настоящем именем тут пишите)
+5
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Ilovethisgame77
Ответ arspurs9
Прям как 99% комментаторов спортса)
Болей за Спартак… так лучше будет
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arspurs9
Ответ Ilovethisgame77
Задротс и прочее сборище быдлоганов с кличками как у псин… ни имён, ни истории, ни-че-го
Прям как 99% комментаторов спортса)
+21
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Pok_Toholo
Ответ Ilovethisgame77
Задротс и прочее сборище быдлоганов с кличками как у псин… ни имён, ни истории, ни-че-го
История всегда с чего-то начинается. Возможно их именно сейчас.
+7
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Ilovethisgame77
Задротс и прочее сборище быдлоганов с кличками как у псин… ни имён, ни истории, ни-че-го
+27
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Ренчик
Д
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z3yjyzh29x
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Softer06
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enrique rodriguez
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VlaD Burulyov
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ТрактоПоктер
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