Федор Маслов: «То, что столько народу соберется на матч одного из главных клубов страны с медийной командой – полнейший ######»

Федор Маслов высказался о предстоящем матче ЦСКА – 2Drots.

«Конечно, основная масса тех, кто в субботу придет на «ВЭБ Арену» – болельщики ЦСКА, бойкотирующие игры с Fan ID и соскучившиеся по футболу вживую.

Но на самом деле, абсолютно неважно, по какой причине на игру ЦСКА с 2D выкуплено уже 15к билетов. Гораздо круче сам факт.

То, что столько народу соберется на матч одного из главных клубов страны с медийной командой – полнейший ###### и очередной шаг к еще более плотному сотрудничеству профессионального футбола с медийкой. И нет сомнений, что в нынешних политических реалиях и перспективах эти сферы будут взаимодействовать все ближе.

Главное – чтобы все прошло без травм. Перед прошлогодним матчем «Амкала» с «Динамо» мы с пацанами отдельно обсудили, что в этот исторический день стоит быть предельно аккуратными – не уступать, конечно, но избегать стыков, в которых нет необходимости. Обошлось.

Хочется, чтобы так же обошлось и у 2D с ЦСКА, и у «Броуков» с «Оренбургом», и у сборников с «Крыльями». Все эти матчи – большой шаг и мощная инвестиция в развитие нашей индустрии, и хочется, чтобы представители медиафутбола на этих показательных выступлениях выглядели достойно», – написал голкипер «Амкала».