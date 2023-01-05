«Найти спонсоров, стать конкурентоспособными, сделать отбор в команду». Ромарой о планах на 2023 год

Президент ЛФК «Рома» Ромарой рассказал о планах команды на 2023 год.

«Планы на 2023:

Вернутся на ютуб (не раз в месяц, а активно делать ролики). Найти спонсоров (главная задача, сейчас над ней работаем). Сделать команду «Рома» (ЛФК убираем😅) максимально конкурентоспособной тимой.

По команде:

Была большая чистка, осталось 20 человек, из которых 2-3 человека мы сейчас пытаемся отправить на просмотры в клубы ФНЛ и ФНЛ-2. Планирую около 20 новичков, возможно сделаем отбор (просмотр)», – написал Ромарой.