«Найти спонсоров, стать конкурентоспособными, сделать отбор в команду». Ромарой о планах на 2023 год

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Президент ЛФК «Рома» Ромарой рассказал о планах команды на 2023 год.

«Планы на 2023:

Вернутся на ютуб (не раз в месяц, а активно делать ролики). Найти спонсоров (главная задача, сейчас над ней работаем). Сделать команду «Рома» (ЛФК убираем😅) максимально конкурентоспособной тимой. 

По команде: 

Была большая чистка, осталось 20 человек, из которых 2-3 человека мы сейчас пытаемся отправить на просмотры в клубы ФНЛ и ФНЛ-2. Планирую около 20 новичков, возможно сделаем отбор (просмотр)», – написал Ромарой.

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