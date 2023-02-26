Николай Осипов: «Одна команда предлагала 10 млн рублей за участие во втором сезоне Медиалиги»
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о команде, которая предлагала большой гонорар за участие в МФЛ-2.
– Одна команда предлагала 10 миллионов рублей за участие во втором сезоне МФЛ.
– Я надеюсь, ты их взял?
– Нет, конечно. Мне бы не хватило аргументов и красноречия, чтобы объяснить участие этой команды в сезоне, – заявил Николай.
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