Николай Осипов: «Одна команда предлагала 10 млн рублей за участие во втором сезоне Медиалиги»

Теги Winline Медиалига Николай Осипов Медиафутбол

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о команде, которая предлагала большой гонорар за участие в МФЛ-2.

– Одна команда предлагала 10 миллионов рублей за участие во втором сезоне МФЛ.

– Я надеюсь, ты их взял?

–  Нет, конечно. Мне бы не хватило аргументов и красноречия, чтобы объяснить участие этой команды в сезоне, – заявил Николай.

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