«Начнем строить в апреле. Площадка, на которой будет стадион – Парк 60-летия Октября, метро «Говорово». Осипов о стадионе МФЛ

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о датах начала строительства стадиона лиги и его территориальном расположении.

«Мы начнем строить стадион в апреле, как только спадет снег. Я делаю ссылку на то, что весна придет плюс-минус по календарю вовремя. Если будет теплый и бесснежный март, то мы и в марте готовы выйти на стройку.

У нас по плану стоит первое число. Мы закрываем полностью территорию под начало строительных работ и завоз строительных материалов. Можете сами приехать и посмотреть, где это будет. Площадка, на которой будет стадион лиги строиться – Парк 60-летия Октября, метро «Говорово». Сейчас там до сих пор несанкционированная парковка, с первого числа она будет полностью ликвидирована.

Я думаю в августе, мы презентуем стадион лиги. Если получится, то Сергей Семенович Собянин приедет к нам на открытие, как вариант. Почему нет? Мы в это метим. Письмо в Правительство Москвы и Администрацию мэра мы уже направили.

Остается ли идея с газоном необычного цвета? Да, конечно. Хотим оранжевый», – сказал Осипов.

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