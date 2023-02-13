«Рассказал, что он педрила, теперь получит крутую карточку в FIFA 23». Сибскана о каминг-ауте Янкто

Теги сборная Чехии по футболу ЛГБТ Якуб Янкто Амкал Андрей Сибскана FIFA 23 Winline Медиалига Медиафутбол

Сибскана прокомментировал каминг-аут хавбека сборной Чехии Якуба Янкто.

«Настоящий мужской поступок совершил полузащитник сборной Чехии – рассказал, что он педрила. Теперь его ждут почести и какая-нибудь крутая карточка в FIFA 23.

А вот на футбине дерзкие пользователи начали рофлить над мужиком, поэтому комменты быстро закрыли там. Не для этого свободу слова растили!» – написал капитан «Амкала».

Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут

22 комментария

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kokakoka
И самое удивительное, что есть люди, которые реально фанатеют от медиафутбола и знают всех этих "знаменитостей" по именам.
И почему-то их "экспертное мнение" печатается в новостях...
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Great ManUtd
Сиб кто?! что за Амкал? Может Амкар, но он вроде развалился.
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Серый
Ответ Kyancey
Какое? Сибскана? Я тоже не знаю, что это такое ))
футбина
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sacha2
...ещё бы понять, где в этом всём зарыта спорт.составляющая
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Peter Parker
Ответ Winterburn
Кто такой этот Сибскана, и почему ему можно говорить слово "педрилла" на спортсе, а нам нет?
Понимаешь, это как с тем самым словом на «Н». Только свои могут так называть, если скажет чужой, то уже оскорбление.
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Бродяга-симпатяга
Ответ Кепка Клоппа
Комментарий удален модератором
так это комплимент? так и знал что Сибскана одобряет поступок чеха
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Kyancey
Ответ Agusha1
Мы открыли новое слово на Спортсе,ура,товарищи!
Какое? Сибскана? Я тоже не знаю, что это такое ))
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Кепка Клоппа
Ответ Бродяга-симпатяга
Я так понимаю слово на букву П не попадает под модерацию? Проясните а то иногда хочется ввернуть что то такое
Комментарий удален
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ S1rAlex
Эта сибскана педрилла похлеще, чем тот чех))
"Эх, вот бы записать какой-нибудь челлендж с этим Янкто", мечтательно протянул пе...Сибскана🤓
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Даже в таком слове ошибки...
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Momos
А что если Якуб Янкто на самом деле не гей, а действительно хочет продвинуть себя в ФИФА?
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Dexter Dallas
ну глядя на фото этих двух так уж и скажу. что сибскана снизу. а янкто сверху.
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krealpmoney
Прочитал заголовок, сразу вспомнил классику из Карты, Деньги, Два ствола :)
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4kr5pax2uu
Кто это?
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здоровяк
Кто пиарит этого вырожденца из Амкала?
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Max Zhomkov
педрилла этот хотя бы футболист в отличие от участников медиалиги
+18
-2
+16
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Валентина Николаевна
Какой-то клоун постоянно что-то комментирует)))
+9
-2
+7
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Бродяга-симпатяга
Я так понимаю слово на букву П не попадает под модерацию? Проясните а то иногда хочется ввернуть что то такое
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Кирилл Голивец
Ответ Winterburn
Кто такой этот Сибскана, и почему ему можно говорить слово "педрилла" на спортсе, а нам нет?
Вообще это клуб по хоккею с мячом, чье название стал использовать какой-то гоп-блогерок
+18
-2
+16
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Дядя Гор
А я нет получил,хоть тоже разделяю его увлечения,добавил Андрей.
+8
0
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S1rAlex
Эта сибскана педрилла похлеще, чем тот чех))
+57
-6
+51
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Winterburn
Кто такой этот Сибскана, и почему ему можно говорить слово "педрилла" на спортсе, а нам нет?
+82
-5
+77
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Agusha1
Мы открыли новое слово на Спортсе,ура,товарищи!
+19
0
+19
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