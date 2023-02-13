«Рассказал, что он педрила, теперь получит крутую карточку в FIFA 23». Сибскана о каминг-ауте Янкто

Сибскана прокомментировал каминг-аут хавбека сборной Чехии Якуба Янкто.

«Настоящий мужской поступок совершил полузащитник сборной Чехии – рассказал, что он педрила. Теперь его ждут почести и какая-нибудь крутая карточка в FIFA 23.

А вот на футбине дерзкие пользователи начали рофлить над мужиком, поэтому комменты быстро закрыли там. Не для этого свободу слова растили!» – написал капитан «Амкала».

Хавбек сборной Чехии Янкто совершил каминг-аут