Николай Осипов: «Если считать все, то бюджет первого сезона Медиалиги больше одного млн долларов, а второго – ближе к двум млн»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о бюджетах турнира в первом и втором сезонах.

– На какие средства создавалась Медиалига?

– Еще до февральских событий мы понимали, что проект готов и начинали активно общаться с партнерами и спонсорами. Тогда у нас было огромное количество желающих: Binance, Volkswagen, Red Bull, Nike, Тинькофф, Winline, которые вообще одни из первых в нас поверили.

У нас был бюджет в два раза больше, чем мы имеем сейчас. И в феврале очень многое встало на стоп, кто-то вообще ушел из страны. Мы остались только с Winline. Они изначально одни из тех, кто этот проект поддержали и верили в нас до самого конца.

На средства Winline мы планировали весь сезон играть на «Луче», а финальный матч делать где-нибудь, может, на «Сапсане», то есть на стадионе с большим количеством болельщиком, но не огромным.

Мы, понимая насколько классно у нас начинает все разрастаться, мы уже на полуфиналы уехали в Нижний Новгород – на стадион Чемпионата мира, финал провели на ВТБ «Арене».

Понятно, что бюджет был исчерпан еще даже до начала плей-офф, где-то миллионов на десять, а сейчас еще прилетают остаточные счета, перерасчеты по налогам. Я думаю, что миллионов 12 убыток первого сезона МФЛ.

Второй сезон [Медиалиги], понятное дело, просчитывали и уже закладывали определенные большие истории. Сейчас, наверное, бюджет в 1,5 раза больше, чем в первом сезоне, но опять-таки посредством участия дополнительных партнеров.

Появился Тинькофф, который в первом сезоне планировался, есть технические партнеры, которые очень многое берут на себя: инвентарь, экипировка, а это все сейчас дорого. Они помогают бюджету оставаться в рамках способного дожить до конца.

– Какой был бюджет первого сезона?

– Если считать все, то я думаю, больше одного миллиона долларов, но меньше полутора [миллионов].

– А второй сезон?

– Я думаю, уже к двум [миллионам долларов], – сказал Осипов.