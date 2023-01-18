Президент «Родины Медиа» Текила высказался о возможном участии команды в МКС-2023.

«Мне было бы очень интересно поучаствовать на МКС. У меня не было интереса участвовать в составе « » прошлым летом, потому что я понимал, куда катится команда.

Я уже себя там не видел, поэтому я Льву (Соленов, босс «На Спорте» – прим. Sports.ru) сказал перед МКС, что я лично не хочу участвовать. Сейчас у меня есть большое желание, чтобы « » участвовала в МКС.

Мне хочется прочувствовать этот турнир по-другому, потому что я помню, позапрошлый МКС в августе я был в статусе новичка в медиафутболе, с трудом бегая на поле, но сейчас я поведу свою команду к победам.

Титул МКС – это хороший титул. Мы будем рады, если Герман нас пригласит», – сказал Текила.