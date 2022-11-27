Ромарой: «Я бы взял в «Рому» Дьяка. Прям уверен, с ним в защите мы на ноль отыграем»
Основатель «Ромы» Ромарой рассказал, кого бы взял в команду из «Броуков».
– Кто тебе из «Броуков» импонирует, если не брать каких-то сверхъярких личностей?
– Кого бы я взял в «Рому»? Я задумываюсь. Дьяк – топ, у меня проблемы с защитой. Сейчас мои защи не поняли. Мы пропустили больше всех, это логично.
Ну, Дьяк, я прям уверен, что если он в защите, то ты сигарету куришь и понимаешь, что я могу забить или кто-то из нападающих может забить гол, а Дьяк на ноль отыграет.
– Хорошо.
– О, Зирикова бы еще взял.
– Согласен.
– Он еще с «Динамо» связан, – сказал Ромарой телеграм-каналу «ФК БроукБойз».
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