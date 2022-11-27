Ромарой: «Я бы взял в «Рому» Дьяка. Прям уверен, с ним в защите мы на ноль отыграем»

Основатель «Ромы» Ромарой рассказал, кого бы взял в команду из «Броуков».

– Кто тебе из «Броуков» импонирует, если не брать каких-то сверхъярких личностей?

– Кого бы я взял в «Рому»? Я задумываюсь. Дьяк – топ, у меня проблемы с защитой. Сейчас мои защи не поняли. Мы пропустили больше всех, это логично.

Ну, Дьяк, я прям уверен, что если он в защите, то ты сигарету куришь и понимаешь, что я могу забить или кто-то из нападающих может забить гол, а Дьяк на ноль отыграет.

– Хорошо.

– О, Зирикова бы еще взял.

– Согласен.

– Он еще с «Динамо» связан, – сказал Ромарой телеграм-каналу «ФК БроукБойз».