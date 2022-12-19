«До этого чуть ли не отравился, а тут блюдо выносят шикарнейшее, и ты все – поплыл». Сибскана о финале ЧМ-2022

Сибскана рассказал об эмоциях от финала ЧМ-2022.

«Вау! Просто Вау! Я невероятно счастлив, что живу в эту эпоху и видел это фантастический финал. Казалось, что столько футбола мы уже с вами видели, столько матчей, столько сценариев. Чем еще казалось бы можно удивить? Но тут бах, бах и просто происходит какое-то чудо.

Какие-то невероятные сюжетные линии, драматизм, что просто мурашки. На ЧМ матчи не вызывали восторга. Много было игр, закончившихся со счетом 0:0. Да и в целом, довольно скучноватые матчи были, особенно на групповом этапе.

Все это хотелось хейтить, насмехаться, но финал! Финал – просто все смел, перечеркнул и теперь об этом ЧМ хочется вспоминать только с улыбкой. Как это работает? Ты до этого чуть ли не отравился, а тут блюдо выносят шикарнейшее, и ты все – поплыл. Этот ресторан был лучшим.

Лео Месси доказал свое величие и привел свою страну к победе. Причем, страну даже, не сборную», – сказал капитан «Амкала».