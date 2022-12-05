Сибскана о преклонении колена англичанами: «Белые встают на колени перед командой негров. Неграм их жизни не важны, видимо»

Сибскана высмеял акцию Black Lives Matter по итогам матча между Англией и Сенегалом.

Игроки английской команды преклонили колено перед игрой 1/8 финала ЧМ-2022 (3:0), однако африканские футболисты к акции не присоединились.

«Белые встают на колени перед командой негров. Команде негров, видимо, их жизни не важны. А жизни белых вообще никому 🤣.

Как же это ####### и двулично выглядит. А #### игру не сдали сразу, чтобы темнокожие жить стали лучше?» – написал капитан «Амкала» в своем телеграм-канале.

Фото: REUTERS/Paul Childs