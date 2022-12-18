Сибскана об Иване Кнолль: «Она чуть ли не талисманом стала – какой ЧМ, такой и талисман»

Капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался о бывшей мисс Хорватии Иване Кнолль.

«Зашкварный ЧМ в Катаре. Причина №9: хорватская баба, которая чуть ли не талисманом стала. Ну, какой ЧМ, такой и талисман😂.

Дикари, конечно, текут слюной от оголенных тел старушки, но в целом – сомнительное зрелище, как по мне. Видимо, я вкуса не имею, хотя сложно не заметить, что эта харя явно потребляет жратвы больше, чем требуется организму. Так прям и представляю как она уничтожает вёдрами махбус и гюзи в Катаре😇», – написал Сибскана.