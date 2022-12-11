Володя XXL о Гатагове: «Он мне нравится как тренер, но Сос не хочет в «Броуки». Он немного другой»

Форвард «БроукБойз» поделился мнением о приглашении Сослана Гатагова в команду

– Хотел бы еще раз поработать с Гатаговым?

– Да, мне нравится Сос как тренер, но, мне кажется, он не хочет в . Он немного другой, но я открыто говорю, что я жду Сослана Гатагова в «Броуках».

– Ты на Васильевича (главный тренер «ББ» Антон Соснин – прим. Sports.ru) не обижен, что он тебя мало выпускал?

– Нет, он решил, что так нужно. Конечно, в душе есть немного скорби, что мало выхожу. Чуваки, я тренировался, старался, но тренеру виднее!

Просто, если я буду себя превозносить над всеми, то это будет неправильно! Я уже так делал, я понял, что это моя ошибка, признаю! ЧСВ чуть пониже надо и приходить в себя.

– Приколов, да, ты много за сезон выдавал, я хочу сказать.

– Не только выдавал, а исполнял #####, – сказал Володя.