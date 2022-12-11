«Пока ничего не понятно, мы ждем разговор. Посмотрим, что скажут, что предложат». Ладо о будущем в «НС»

Игроки Владимир Шулая и Александр Балашов рассказали о своем будущем в команде.

– Вы записывали кружок, что едете на последнюю тренировку. Что-то изменилось? Вы остаетесь в команде?

Ладо: «Пока вообще ничего не понятно, мы ждем разговор, он должен завтра состояться. Посмотрим, что скажут, что предложат».

Бала: «По факту, у нас договора закончились, как начался декабрь, поэтому сейчас у нас никаких договоренностей ни с кем нет. Правильно Ладо сказал, что мы ждем разговор с «НаСпорте», ждем Сослана, потому что он наш главный тренер. Ушел, но привязанность к нему осталась, мы хотим выслушать всех».

– Будет ли Сослан на общем собрании?

Ладо: «Нет, Сослана не будет».

– Вы ждете, что он вернется в пару с Аланом?

Ладо: «Я думаю, такого не будет. Сос со всеми нами на связи. Он просто ушел. Он хочет делать, я не знаю, свою команду или еще что-то, пока непонятно. Поэтому мы завтра все встречаемся, будем разговаривать. Посмотрим, что нам скажут».

– Если Сос сделает свою команду, либо куда-то перейдет, то вы пойдете за ним, если пригласит?

Бала: «Возможно».

– Что со Львом? Уже не секрет, что Сослан Маратович жестко прошелся в раздевалке по Льву Борисовичу.

Бала: «Мы и говорим, что Лев пока ничего не сказал. Все, что было в раздевалке, выйдет в нашем выпуске. Разговор конкретный по команде, нашему будущему состоится даже не завтра, а во вторник. Там уже все решится».