«Зачем говорить и не подтверждать слова действиями?». Фил ответил Кортаве

Президент Reality Фил Кострубов недоволен постом технического директора Winline Медиалиги Дмитрия Кортавы. Дмитрий в своем телеграм-канале ответил на критику Фила.

«1. Обещание модернизации и улучшение «Луча» сделали? Нет.

2. Обещание игр на больших стадионах сделали? Нет.

3. Присвоение статуса «медийный футболист» на основании личных симпатий или договоренностей? Да!

4. Неприспособленность к дождю в момент трансляции, тем самым вместо футбола, мы наблюдаем капли на камерах!

5. Сокращение расходов на съемки конференций, путем усадки по 2 человека от команды, всей группы, тем самым полностью убивая историю прогревов и дебатов команд между собой! Вместо того, чтобы больше потратить денег и времени, мы просто делаем мусорные конференции, почитайте комментарии, зрителям это не нравится!

6. Дорабатывание челленджей в день челленджа, так, что приходилось приезжать и следить за честностью проведения и придумывать самим челленджи, участникам, спроси у , сколько ему пришлось потратить времени, а команды приезжали во время и по итогу ждали по полтора часа, чтобы начать!

7. На протяжение сезона, постоянно имеются систематические грубые ошибки судей, не провели ни одного собрания, для того, чтобы урегулировать эти вопросы с командами! И я могу продолжать этот список очень долго, просто у меня один вопрос, зачем говорить и потом просто ничего не делать? Вот мой посыл и в этом я считаю полнейший провал!

И самый главный вопрос, зачем говорить и не подтверждать слова действиями?», – написал Фил в телеграм-канале MFC Reality.