Главный арбитр финала Медиалиги Жилинский: «Очень волнительно, сейчас я ощутил, когда ты главный арбитр – это непередаваемые эмоции»

Главный арбитр финального матча 2-го сезона Winline Медиалиги Дмитрий Жилинский поделился своими эмоциями.

«Слушай, волнительно в любом случае. Я в прошлом сезоне на линии работал, помогал Александру Филимонову. Очень волнительно, сейчас я ощутил, что когда ты главный арбитр финального матча, то это эмоции непередаваемые.

Знаешь, схожа с тем, когда ты на поле выходишь, мандраж легкий имеется. Но, я уверен, со стартовым свистком, как у футболистов, так и у меня он пройдет», – сказал Жилинский в интервью телеграм-каналу «Некласико».

Финальный матч «Родина Медиа» – 2Drots состоится 3 декабря на стадионе академии «Краснодара».

Начало – в 19:00 по московскому времени.