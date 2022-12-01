«Мы с 2Drots в разных полушариях находимся». Станос о конфликте с Мбэйпом

Президент «Денег» Станос прокомментировал конфликт, произошедший между ним и 2Drots перед полуфиналом Winline Медиалиги 2Drots – «Деньги».

«Посидели, послушали сейчас многочисленные интервью, где я напал на ребенка. Я даже не совсем понимаю, как это комментировать. Этим двум детям жизнь сама все объяснит в будущем.

Я разговаривал с Некитом, на что Мбаппе решил мне что-то вкинуть, на что я ему ответил: «Я не с тобой разговариваю», на что Некит потом сказал, что это Мбэйп свой «дух» проявлял.

А так, мы пока фото не увидели, то не очень понимали, о какой порванной кофте идет речь. На этих молодых в целом #####, а с Некитом согласен – давай находиться в своих полушариях», – заявил Станос в своем телеграм-канале Stanos.