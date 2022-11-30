Нечай поддержал «Деньги» перед полуфиналом: «Будет красиво, если народная команда станет чемпионом!»

Артем Нечаев поддержал ФК «Деньги» перед полуфинальным матчем Winline Медиалиги против 2Drots.

«Если бы я даже не был в команде ФК «Деньги» и мною не были вложены силы и душа, то болеть сегодня за них – это хороший вариант для нейтрального зрителя.

Это вообще красивая история, как по мне. Команда, которая почти до последнего дня не была заявлена в сезон и оказалась там исключительно за счет любви, пробилась в полуфинал и готова дать отпор главной медийной команде года!

Ну и еще красивее будет, если народная команда станет чемпионом. Это истории, которые любят зрители и журналисты. Так что вперед ФК «Деньги»! Покажите футбол, страсть и эмоции!» – написал Артем в своем телеграм-канале «Нечай».

Матч 1/2 финала Медиалиги «Деньги» – 2Drots состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:00.