«Деньги» удивлены невключением Шеплякова в список номинантов на приз вратарю года: «И кто такой Швагирев?»
ФК «Деньги» недоволен тем, что Александр Шепляков не номинирован при приз вратарю года.
Winline Медиалига и Sports.ru ранее представили пятерку претендентов на награду.
В шорт-лист вошли: Александр Будаков («Бей Беги»), Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев (2Drots), Александр Маменко («Амкал»).
«Деньги» выложили ролик с сэйвами Шеплякова в своем телеграм-канале и написали:
«У нас есть много вопросов к лиге!
На видео — просто пример, чтобы вы понимали разницу. Шепляков – открытие этого сезона. Парень залетел на МКС, перекрыв все подходы к своим воротам и сейчас вывел свою команду в полуфинал Медиалиги в качестве капитана.
Кто там в жюри? Все те, кто не смог забить Саше и бесится?
И кто такой Максим Швагирев?»
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