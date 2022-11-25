«Деньги» удивлены невключением Шеплякова в список номинантов на приз вратарю года: «И кто такой Швагирев?»

Теги Winline Медиалига ФК Деньги БроукБойз Родина Медиа Бей Беги Дмитрий Сычев Александр Маменко Медиафутбол

ФК «Деньги» недоволен тем, что Александр Шепляков не номинирован при приз вратарю года.

Winline Медиалига и Sports.ru ранее представили пятерку претендентов на награду.

В шорт-лист вошли: Александр Будаков («Бей Беги»), Иван Зириков («БроукБойз»), Максим Швагирев («Родина Медиа»), Дмитрий Сычев (2Drots), Александр Маменко («Амкал»).

«Деньги» выложили ролик с сэйвами Шеплякова в своем телеграм-канале и написали:

«У нас есть много вопросов к лиге!

На видео — просто пример, чтобы вы понимали разницу. Шепляков – открытие этого сезона. Парень залетел на МКС, перекрыв все подходы к своим воротам и сейчас вывел свою команду в полуфинал Медиалиги в качестве капитана.

Кто там в жюри? Все те, кто не смог забить Саше и бесится?

И кто такой Максим Швагирев?»

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