«Деньги» удивлены невключением Шеплякова в список номинантов на приз вратарю года: «И кто такой Швагирев?»

ФК «Деньги» недоволен тем, что Александр Шепляков не номинирован при приз вратарю года.

и Sports.ru ранее представили пятерку претендентов на награду.

В шорт-лист вошли: Александр Будаков ( ), Иван Зириков ( ), Максим Швагирев ( ), (2Drots), («Амкал»).

«Деньги» выложили ролик с сэйвами Шеплякова в своем телеграм-канале и написали:

«У нас есть много вопросов к лиге!

На видео — просто пример, чтобы вы понимали разницу. Шепляков – открытие этого сезона. Парень залетел на МКС, перекрыв все подходы к своим воротам и сейчас вывел свою команду в полуфинал Медиалиги в качестве капитана.

Кто там в жюри? Все те, кто не смог забить Саше и бесится?

И кто такой Максим Швагирев?»