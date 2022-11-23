Reality может не сыграть в 3-м розыгрыше Winline Медиалиги

может пропустить третий сезон Winline Медиалиги.

Босса команды Фила Кострубова в инстаграме спросили, планирует ли команда участвовать в следующем розыгрыше турнира.

«Если уровень турнира не будет расти, то нет! Не вижу смысла!

Так как считаю, что в данных турнирах должна быть более качественная организация и не должно существовать место личной симпатии.

Все равны и все для всех!» – написал Фил.

Фил считает, что организация Медиалиги – говно, Кортава и Осипов ответили. Фил накинул еще раз: критикует «Луч», судейство и даже трансляции