Reality может не сыграть в 3-м розыгрыше Winline Медиалиги
Reality может пропустить третий сезон Winline Медиалиги.
Босса команды Фила Кострубова в инстаграме спросили, планирует ли команда участвовать в следующем розыгрыше турнира.
«Если уровень турнира не будет расти, то нет! Не вижу смысла!
Так как считаю, что в данных турнирах должна быть более качественная организация и не должно существовать место личной симпатии.
Все равны и все для всех!» – написал Фил.
Фил считает, что организация Медиалиги – говно, Кортава и Осипов ответили. Фил накинул еще раз: критикует «Луч», судейство и даже трансляции
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