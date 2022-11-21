Кортава ответил на критику Кострубова и привел 10 аргументов

Технический директор Winline Медиалиги Дмитрий Кортава прокомментировал слова президента Reality Фила Кострубова.

Фил раскритиковал организацию турнира.

«По лиге, организации, говну и т.д.:

1. Организовали судейский семинар для игроков и тренеров от ведущего инструктора РФС, чтобы лучше понимать современные трактовки.

2. Все игры 2-го сезона были с болельщиками.

3. Бесплатно игрокам лиги делает операции один из лучших оперирующих хирургов страны.

4. Чемпиона МКС не поставили в 1-м туре, чтобы успели попраздновать и адекватно подойти к турниру (между финалом МКС и 1-м туром МФЛ-2 был один день – прим. Кортавы).

5. Всех, кто заранее просил расписание в определенные дни – ставили.

6. Сумели сохранить целостность турнира и спортивную составляющую после массового отъезда футболистов.

7. Реализовали, возможно, будущие правила футбола (чистое время, оранжевая карточка – прим. Дмитрия).

8. Придумали свои правила (красный мяч, тайм-аут – прим. Кортавы).

9. Придумали и реализовали автоматизацию управления заменами с регламентом.

10. Все игры прошли согласно игровым датам турнира: не было ни одного переноса (спросите у Watch TV – прим. Кортавы)», – написал Дмитрий в своем телеграм-канале «Кортава | Дела футбольные».

«Организация – говно, судейство – говно, все, что связано с матчами, – говно». Кострубов раскритиковал МФЛ и Осипова