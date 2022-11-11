«Некоторые игроки Медиалиги зарабатывают больше, чем в Первой и Второй лигах». Основатель «На Спорте» Соленов о доходах
Основатель «На Спорте» Лев Соленов рассказал о зарплатах в Winline Медиалиге.
– Для чего вообще создан и функционирует «На Спорте»? Может, у вас есть какая-то цель или вещь, с помощью которой ваш клуб поможет отечественному футболу или даже российскому спорту в целом?
– Это будет понятно со временем. В любом случае, мы из себя представляем профессиональный футбольный клуб в миниатюре. Мы тоже лечим своих футболистов, проходим УМО.
Да, зарплаты наших футболистов нельзя сравнить с деньгами, которые получают в РПЛ. Но с Первой и Второй лигой можно сравнивать зарплату наших игроков. Уже есть кейсы, где футболисты медийных команд зарабатывают больше, чем футболисты Первой и Второй лиг.
– Даже Мелбет Первой лиги?
– Наверное, среди команд, которые замыкают турнирную таблицу Первой лиги найдутся не самые богатые клубы. Именно с этими командами можно сравнивать зарплату некоторых игроков в МФЛ, – сказал Соленов.
Клуб «На Спорте» проводит в МФЛ второй сезон и за тур до конца сохраняет шансы пробиться в плей-офф.
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