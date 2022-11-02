«Ни миллион, ни даже 300 тысяч он на меня не потратил. Я отработал каждый рубль». Салим ответил Филу Кострубову

Полузащитник «Амкала» Салим отреагировал на заявление президента Reality Фила Кострубова о том, что он потратил на развитие игрока более миллиона рублей.

В прошлом месяце хавбек перешел в «Амкал» из Reality.

«Фил на меня не потратил ни миллион, ни полтора. Даже 500, даже 300 тысяч он на меня не потратил. Я могу сказать так, потому что первый сезон МФЛ я играл, внимание, за 5 тысяч – приезд.

А контракт, чтобы прям с зарплатой... Я начал зарабатывать 1 августа, заработал, получается, за август, сентябрь. Это 2 месяца, вот и посчитайте.

В принципе, он на меня не так много потратил. Я считаю, что я отработал каждый рубль, потому что я проводил все игры. Я старался приносить пользу, давал результат.

Я, в принципе, будем честны, помогал достичь результата и был всегда добросовестным, честным, поэтому, в принципе, считаю, что я отплатил», – заявил Салим телеграм-каналу Radio Media.