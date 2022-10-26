Матч «Родина Медиа» – «БроукБойз» шел почти 2 часа. Опубликована статистика грязного времени 6-го тура

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Телеграм-канал MFL Stat опубликовал статистику грязного времени 6-го тура Winline Медиалиги.

Общая длительность всех матчей составила: 848 минут.

Суммарно 6-й тур длился на 40 минут дольше, чем 5-й.

1. «Родина Медиа»«БроукБойз» 60 (первый тайм) + 59 (второй тайм) = 119 минут (общая продолжительность грязного игрового времени матча),

2. Tamo Junto – «Рома» 59 + 53 = 112 минут,

3. ФК «Десять»«На Спорте» 50 + 59 = 109 минут,

4. Reality – «Бей Беги» 55 + 52 = 107 минут,

5. GOATS – 2Drots 55 + 52 = 107 минут,

6. «Эгриси» – «Деньги» 43 + 60 = 103 минуты,

7. «Наши Парни» – Watch TV 42 + 57 = 99 минут,

8. МФК «Рубин»SD Family 40 + 52 = 92 минуты.

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