Матч «Родина Медиа» – «БроукБойз» шел почти 2 часа. Опубликована статистика грязного времени 6-го тура
Телеграм-канал MFL Stat опубликовал статистику грязного времени 6-го тура Winline Медиалиги.
Общая длительность всех матчей составила: 848 минут.
Суммарно 6-й тур длился на 40 минут дольше, чем 5-й.
1. «Родина Медиа» – «БроукБойз» 60 (первый тайм) + 59 (второй тайм) = 119 минут (общая продолжительность грязного игрового времени матча),
2. Tamo Junto – «Рома» 59 + 53 = 112 минут,
3. ФК «Десять» – «На Спорте» 50 + 59 = 109 минут,
4. Reality – «Бей Беги» 55 + 52 = 107 минут,
5. GOATS – 2Drots 55 + 52 = 107 минут,
6. «Эгриси» – «Деньги» 43 + 60 = 103 минуты,
7. «Наши Парни» – Watch TV 42 + 57 = 99 минут,
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