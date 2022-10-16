Коля Безопасность: «Сегодня мой прощальный матч за «Броуков». В чем разница между БК, казино и «ракетой»?»
Коля Безопасность анонсировал свой уход из «БроукБойз».
– Расскажи, что в итоге? Егоров с Райзеном, сказали, что ты должен решить.
– Сегодня мой прощальный матч. Договорились, что до матча с «Амкалом» я не буду ничего выставлять. Сегодня прощальный матч, после него будет разговор.
– То есть ты допускаешь, что продолжишь рекламировать «ракеты»?
– Да
– Ты травишь?
– Нет, серьезно. Я просто не понимаю, в чем разница между БК, казино и «ракетой». «Ракета» – это просто название организации.
– «Ракета» – она нелегальная
– А разница? Если ты выиграешь 200 тысяч в легальной или в нелегальной конторе, нигде не выплатят.
– Допускаешь, что это последний матч?
– Да, – сказал полузащитник «Броуков» в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого».
На этой неделе Коля в своих соцсетях рассказал, что заинтересовался «ракетой» – нелегальной азартной игрой, тесно связанной со ставками.
Боссы «БроукБойз» Райзен и Дмитрий Егоров сообщили, что Коля покинет команду, если будет рекламировать подобный контент.
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