Эйтан о несостоявшемся переходе в «Амкал»: «######, что Герман подумал, что я использовал его имя»

Полузащитник 2Drots Эйтан рассказал о несостоявшемся переходе в «Амкал».

Эйтан: Самое ####### было писать Герман. Потому что я такой: «Да, Герман!» – дали по рукам, прошел медицинскую комиссию. Уже говорили о том, как вы меня будете называть.

Эрик: Как?

Федос: Теперь предатель.

Эйтан: Обсуждали даже коридор, поездку в Сочи.

Федос: На сборы?

Эйтан: Да, сказал, что я не могу вылетать из-за того, что паспорт тогда делали, чтобы стать русским. А Герман реально подсуетился, очень много сделал, и я такой говорю, что нет.

И еще ######, что он подумал, что я использовал «Амкал» и его имя, чтобы выбить себе какие-то условия, хотя это я даже не рассматривал. Я просто боролся за игровое время, – сказал Эйтан в интервью ютуб-каналу «Это футбол, брат!».