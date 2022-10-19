«Броуки» зовут. Пришел прочувствовать, как у них живет скамейка». Будаков о предложении «БроукБойз»
Вратарь «БейБеги» Александр Будаков рассказал о предложении от «БроукБойз».
– Сегодня матча «БейБеги» нет, почему ты здесь? Почему у скамейки «Броуков»?
– Зовут к себе «Броуки», Егоров уже не раз звал. Пришел к бровке прочувствовать, как у них живет скамейка.
– Что предлагают?
– Ну, они еще на конференции говорили — 500 тысяч нет, но 485 есть.
– Но ты же из «БейБеги» не уйдешь?
– Не знаю, посмотрим. Будем разговаривать с президентами.
– Когда?
– Окно открывается после этого тура, поэтому — посмотрим.
– Но там Зириков, сложно конкурировать.
– Ему со мной?
– Ну да, хочешь посадить его?
– Ну ничего, разберемся.
– Дай парню поиграть.
– Пусть играет, – сказал Будаков в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.
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