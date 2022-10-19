«Броуки» зовут. Пришел прочувствовать, как у них живет скамейка». Будаков о предложении «БроукБойз»

Вратарь «БейБеги» Александр Будаков рассказал о предложении от «БроукБойз».

– Сегодня матча «БейБеги» нет, почему ты здесь? Почему у скамейки «Броуков»?

– Зовут к себе , Егоров уже не раз звал. Пришел к бровке прочувствовать, как у них живет скамейка.

– Что предлагают?

– Ну, они еще на конференции говорили — 500 тысяч нет, но 485 есть.

– Но ты же из «БейБеги» не уйдешь?

– Не знаю, посмотрим. Будем разговаривать с президентами.

– Когда?

– Окно открывается после этого тура, поэтому — посмотрим.

– Но там Зириков, сложно конкурировать.

– Ему со мной?

– Ну да, хочешь посадить его?

– Ну ничего, разберемся.

– Дай парню поиграть.

– Пусть играет, – сказал Будаков в интервью телеграм-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого.