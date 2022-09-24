Камил Гаджиев: «РПЛ будет брать пример с Медиалиги. Коллаборация клубов состоится в этом году»

Камил Гаджиев уверен, что РПЛ будет ориентироваться на Winline Медиалигу.

– Когда вы поняли, что надо создавать медиакоманду?

– Мы всегда играли в футбол, но только офисными работниками. Потом услышали от коллеги Димы Шишкова, что создана Медиалига и есть место для Fight Nights.

– Как вам атмосфера на матчах Медиалиги?

– То, что есть хорошие раздевалки, трансляции, судейство – уже нормально.

– Скандалы на Медиалиге – это хорошо или плохо?

– Наша команда уже поучаствовала в скандале с Васей Уткиным. Нам не привыкать, индустрия боев на треш-токе держится. Чем больше здоровых конфликтов, тем лучше.

– Медиалига станет популярнее РПЛ?

– Нет. Медиалига – это явление, которое идет на втором месте по популярности после РПЛ. Чемпионат России – это определенный уровень, там собирается костяк сборной. РПЛ – главное футбольное соревнование в стране. Уверен, Премьер-лига возьмет пример с Медиалиги.

– Как скоро это случится?

– Коллаборация медийного клуба с командой Премьер-лиги состоится в этом году. В 2023 это станет заметно, – сказал основатель .