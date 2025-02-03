Дзюдоист Адамян о бронзе турнира Большого шлема: «Это утешительный приз. Схваткой за медаль доволен, всем остальным – нет»
В борьбе за бронзу турнира россиянин Арман Адамян выиграл у португальца Жорже Фонсеки. Соревнования проходили в Париже.
«Эта бронза для меня стала утешительным призом за этот день, которым я недоволен. Возможно, я слишком рано успокоился, когда из борьбы выбыл первый сеяный голландец Михаэль Керрол, он уступил в первой схватке. Может, из-за этого я допустил ошибку.
А что касается проигрыша Джафару Костоеву, то еще до начала схватки на него был план, потому что год назад я у него выиграл в Абу-Даби, но я ошибся на первых секундах. Был уверен в своих силах, в победе, но что-то пошло не по плану, и дело не в переполненных трибунах, это на меня никак не влияет.
Но я рад, что выиграл в малом финале у Фонсеки, это титулованный спортсмен. Я в последний раз ему проиграл, и это был принципиальный момент. Вот этой схваткой я доволен. Всем остальным – нет», – сказал спортсмен.
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