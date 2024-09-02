Владимир Путин: «Для того, чтобы человек добивался результатов в жизни, нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом»

Владимир Путин высказался о важности занятий физической культурой и спортом

«Безусловно, для того, чтобы человек добивался результатов в жизни, в целом нужно регулярно заниматься физической культурой и спортом.

Человек вряд ли может быть полноценным, эффективным, вряд ли сможет добиваться серьезных результатов, если он вообще не занимается физической активностью. Организм – это единое целое.

И это связано с деятельностью мозга в том числе, физическая нагрузка. Поэтому это нужно делать обязательно», – сказал президент России на открытом уроке «Разговор о важном» в МБОУ СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла.

Он также отметил, что за последние три года в России на 16% увеличилось количество людей, которые занимаются спортом – с 40% до 56%.

«Но этого недостаточно. Нам нужно, чтобы к 2030 году как минимум 70% граждан России занимались регулярно спортом. И мы стараемся стимулировать наших людей к регулярным занятиям», – отметил Путин.