Алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед поединком с израильтянином на Олимпиаде. Он не прошел процедуру взвешивания
Алжирский дзюдоист Мессауд был дисквалифицирован перед поединком на Олимпиаде.
Алжирец должен был сегодня сразиться с израильтянином Тохаром Бутбулем, но провалил процедуру взвешивания.
Бутбуль автоматически прошел в следующий раунд после того, как его соперник не уложился в нормы весовой категории до 73 кг.
Олимпийский комитет Израиля назвал действия Дриса Мессауда преднамеренными.
«Соперник Тохара намеренно снялся с соревнований. Израильская делегация продолжит соревноваться, учитывая олимпийские ценности. Мы считаем, что такому поведению нет места в мире спорта», – говорится в заявлении НОК Израиля.
На Олимпиаде-2020 в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался от поединка с Бутбулем и был дисквалифицирован Международной федерацией дзюдо (IJF) на 10 лет.
Лично я считаю, что все должны бороться с евреями, вне зависимости от нации и религии
Началось это с 70-80 х годов после поражений коалиций арабских стран в войнах с евреями.
МОК: «кто-то там намеренно наелся кебаба и напился воды перед взвешиванием, потому что ему предстояло сразится с израильтянином (и таких случаев может быть теперь с десяток) - не беда, есть регламент. Он един для всех! Дисквалификация, да и делов то! Чего шум разводить?»
#этодругое
Спортсмены из арабских стран не выходят против израильтян по желанию руководства своих стран.
Им никто и ничто не может угрожать дома.
Они получат и моральную и финансовую компенсацию.
Когда к о то из них реально претендуют на золото,они просто не протягивают руку сопернику.
А эти все ,их максимум бронза через утешительный путь.
Разводить спортсменов тоже видимо не правильно.
Это не лига чемпионов,где каждый год турниры,это Олимпиада.
Перед спортом все равны.
Без политики.
Поэ ому я лично считаю,что надо было россиянам дать участвовать на Олимпиаде,хоть я и не согласен со многими вещами в политике руководства России.
Только про Олимпиаду я говорю
Этот израильский борец уступил спортсмену из Азербайджана.
По решению судьи ,в чем то спорному.
Мусульманин подошёл и обнял еврея.
Вот так должно быть
Или у тебя претензии только к Израилю?