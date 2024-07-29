Алжирского дзюдоиста дисквалифицировали перед поединком с израильтянином на Олимпиаде. Он не прошел процедуру взвешивания

Теги дзюдо Олимпиада-2024 сборная Израиля Сборная Алжира НОК Израиля Единоборства

Алжирский дзюдоист Мессауд был дисквалифицирован перед поединком на Олимпиаде.

Алжирец должен был сегодня сразиться с израильтянином Тохаром Бутбулем, но провалил процедуру взвешивания.

Бутбуль автоматически прошел в следующий раунд после того, как его соперник не уложился в нормы весовой категории до 73 кг.

Олимпийский комитет Израиля назвал действия Дриса Мессауда преднамеренными.

«Соперник Тохара намеренно снялся с соревнований. Израильская делегация продолжит соревноваться, учитывая олимпийские ценности. Мы считаем, что такому поведению нет места в мире спорта», – говорится в заявлении НОК Израиля.

На Олимпиаде-2020 в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин отказался от поединка с Бутбулем и был дисквалифицирован Международной федерацией дзюдо (IJF) на 10 лет. 

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51 комментарий
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Странное решение.
Лично я считаю, что все должны бороться с евреями, вне зависимости от нации и религии
+55
-15
+40
Просто бахнув пельменив
+32
-2
+30
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Лично я считаю, что все должны бороться с евреями, вне зависимости от нации и религии
die Zeit wird kommen
+24
-1
+23
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Лично я считаю, что все должны бороться с евреями, вне зависимости от нации и религии
Недооценённый комментарий))
+22
-3
+19
Алжирец такой, после того, как ему сказали провалить взвешивание: пу-пу-пу.. Съездил на олимпиаду..
+13
-1
+12
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Все правильно алжирец сделал. Если мок не хватило смелости забанить Израиль, то их участие надо просто превратить в фарс. А Израиль все равно понесёт наказание. Но уже не на олимпиаде.
Свое участие на Олимпиаде алжирец уже превратил в фарс
+12
-1
+11
Ответ Александр Максаков
Просто бахнув пельменив
Наелся и спит.
+10
0
+10
Это практика арабских спортсменов и никак не связана с последним конфликтом.

Началось это с 70-80 х годов после поражений коалиций арабских стран в войнах с евреями.
+10
-1
+9
VISA1488 4:00 Перевод из Leumi +100000 от НЕТАНЬЯХУ Б.
+9
-2
+7
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Все правильно алжирец сделал. Если мок не хватило смелости забанить Израиль, то их участие надо просто превратить в фарс. А Израиль все равно понесёт наказание. Но уже не на олимпиаде.
Влажные мечты 😂
+13
-7
+6
Ответ krokodilych
Можно уточнить, какой смысл вы вкладываете в слова "бороться с евреями"?
А вы кого имели ввиду, товарищ Берия?
+5
0
+5
В Алжире его встретят как нац героя и заплатят как за победу в олимпиаде)
+5
0
+5
Ответ krokodilych
Можно уточнить, какой смысл вы вкладываете в слова "бороться с евреями"?
У каждого своя борьба.
+5
-1
+4
УЕФА: «мы хотели вернуть юношеские сборные России к официальным матчам, но столкнулись с проблемой вероятных отказов соперников от участия в матчах с россиянами»
МОК: «кто-то там намеренно наелся кебаба и напился воды перед взвешиванием, потому что ему предстояло сразится с израильтянином (и таких случаев может быть теперь с десяток) - не беда, есть регламент. Он един для всех! Дисквалификация, да и делов то! Чего шум разводить?»
#этодругое
+5
-1
+4
Ой, да а кто сейчас не толстый!
+6
-2
+4
А еще кто-то на питание жаловался в олимпийской деревне.
+5
-2
+3
Автоматически прошел в категорию свыше 73 кг
+3
0
+3
Ответ krokodilych
Можно уточнить, какой смысл вы вкладываете в слова "бороться с евреями"?
А вам зачем, Виталий Рифатович? Или таки да?
+2
0
+2
Ответ Kerghoodoo
Странное решение. Лично я считаю, что все должны бороться с евреями, вне зависимости от нации и религии
Когда хорошо - тогда хорошо.))
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Ответ Timur_A
Почему не разводят спортсменов из враждующих стран? Уже был инцидент между израильтянином и алжирцем. Закончился он тем, что алжирца выгнали из спорта навсегда (к строгости наказания тут, определённо, вопросы). Нет, надо снова уже другого алжирца в жертву приносить. Дайте вы этому еврею побороться с каким-нибудь не мусульманином. Пусть он ему проиграет спокойно и не ломает другим спортсменам жизни, а соревнования не превращает в фарс... А НОК Израиля чего хочет? Ещё одного спортсмена навсегда выгнать из спорта?
да не пускаьь Израиль на соревнования и нет проблем🤣
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Ответ Timur_A
ну, да... дайте ему шанс, а не подставляйте под вилку либо пожизненная дисквалификация, либо проблемы дома у него и его семьи с непредсказуемым уровнем насилия...
Тимур,ты видимо не совсем разобрался в ситуации.
Спортсмены из арабских стран не выходят против израильтян по желанию руководства своих стран.
Им никто и ничто не может угрожать дома.
Они получат и моральную и финансовую компенсацию.
Когда к о то из них реально претендуют на золото,они просто не протягивают руку сопернику.
А эти все ,их максимум бронза через утешительный путь.

Разводить спортсменов тоже видимо не правильно.
Это не лига чемпионов,где каждый год турниры,это Олимпиада.
Перед спортом все равны.
Без политики.
Поэ ому я лично считаю,что надо было россиянам дать участвовать на Олимпиаде,хоть я и не согласен со многими вещами в политике руководства России.
Только про Олимпиаду я говорю
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Так вот кто немцев объел))
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Ответ zalik73
Это практика арабских спортсменов и никак не связана с последним конфликтом. Началось это с 70-80 х годов после поражений коалиций арабских стран в войнах с евреями.
Гораздо раньше. Погугли, как Маккаби Тель-Авив выигрывал Кубок Азиатских Чемпионов в 60-е в футболе
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Ответ EnergyStyle
Оскорбление тайной вечерии с Христом - Израиль молчит...представитель ислама не прошёл процедуру взвешивания - такому поведению нет места в мире...они реально скоро наскребут своим поведением на масштабный конфликт со всех сторон...
Зачем такую чушь писать?
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Ответ Timur_A
Почему не разводят спортсменов из враждующих стран? Уже был инцидент между израильтянином и алжирцем. Закончился он тем, что алжирца выгнали из спорта навсегда (к строгости наказания тут, определённо, вопросы). Нет, надо снова уже другого алжирца в жертву приносить. Дайте вы этому еврею побороться с каким-нибудь не мусульманином. Пусть он ему проиграет спокойно и не ломает другим спортсменам жизни, а соревнования не превращает в фарс... А НОК Израиля чего хочет? Ещё одного спортсмена навсегда выгнать из спорта?
Вот сейчас была схватка 1/8 финала в этой веселой категории.
Этот израильский борец уступил спортсмену из Азербайджана.
По решению судьи ,в чем то спорному.
Мусульманин подошёл и обнял еврея.
Вот так должно быть
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Ответ zalik73
Дайте муслиму побороться не с евреем,пусть проиграет и едет домой
ну, да... дайте ему шанс, а не подставляйте под вилку либо пожизненная дисквалификация, либо проблемы дома у него и его семьи с непредсказуемым уровнем насилия...
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Ответ Timur_A
Почему не разводят спортсменов из враждующих стран? Уже был инцидент между израильтянином и алжирцем. Закончился он тем, что алжирца выгнали из спорта навсегда (к строгости наказания тут, определённо, вопросы). Нет, надо снова уже другого алжирца в жертву приносить. Дайте вы этому еврею побороться с каким-нибудь не мусульманином. Пусть он ему проиграет спокойно и не ломает другим спортсменам жизни, а соревнования не превращает в фарс... А НОК Израиля чего хочет? Ещё одного спортсмена навсегда выгнать из спорта?
Дайте муслиму побороться не с евреем,пусть проиграет и едет домой
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Ответ Arnoldinho
Гораздо раньше. Погугли, как Маккаби Тель-Авив выигрывал Кубок Азиатских Чемпионов в 60-е в футболе
Я знаю,поэтому и написал что с 70х годов.
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Просто не сходил в туалет перед взвешиванием.
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Ответ EnergyStyle
Оскорбление тайной вечерии с Христом - Израиль молчит...представитель ислама не прошёл процедуру взвешивания - такому поведению нет места в мире...они реально скоро наскребут своим поведением на масштабный конфликт со всех сторон...
Кто то из участников Олимпиады отказался от дальнейшего участия из за якобы оскорбления Тайной вечером?
Или у тебя претензии только к Израилю?
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