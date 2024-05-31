Максим Храмцов пока не получал от МОК приглашения на Олимпийские игры в Париже

Теги Единоборства

Тхэквондист Максим Храмцов пока не получил приглашение на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

«Согласно решениям Международного олимпийского комитета индивидуальные нейтральные атлеты будут получать приглашения от МОК и соответствующих международных федераций. Максим Храмцов пока не получал подобного приглашения», – заявили в организации.

Сейчас спортсмен тренируется в составе сборной России в Кисловодске.

Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира, двукратный чемпион Европы. 

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий