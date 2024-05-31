Максим Храмцов пока не получал от МОК приглашения на Олимпийские игры в Париже

Тхэквондист Максим Храмцов пока не получил приглашение на Олимпиаду-2024.

Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта Югры.

«Согласно решениям Международного олимпийского комитета индивидуальные нейтральные атлеты будут получать приглашения от МОК и соответствующих международных федераций. Максим Храмцов пока не получал подобного приглашения», – заявили в организации.

Сейчас спортсмен тренируется в составе сборной России в Кисловодске.

Храмцов – олимпийский чемпион Токио-2020, чемпион мира, двукратный чемпион Европы.