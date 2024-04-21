World Taekwondo включила в свой пул допинг-тестирования четырех россиян, отобравшихся на Олимпиаду-2024

Теги сборная России жен сборная России тхэквондо Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) Татьяна Минина (Кудашова) Владислав Ларин Максим Храмцов Полина Хан Единоборства

Всемирная федерация тхэквондо внесла в пул допинг-тестирования россиян, отобравшихся на Олимпиаду.

Об этом сообщила специалист в области антидопингового обеспечения Союза тхэквондо России Надежда Петрова.

«В 2024 году пять человек новых в международный пул включили. Причем это те спортсмены, как мы понимаем, которые с квотами на Олимпийские игры», – сказала Петрова. 

На Олимпиаду-2024 в тхэквондо отобрались олимпийские чемпионы Владислав Ларин и Максим Храмцов, серебряный призер Олимпиады Татьяна Минина и бронзовый призер чемпионата мира 2023 года Полина Хан.

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