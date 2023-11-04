Дарья Курбонмамадова: «Золото чемпионата Европы – очень важная медаль. В последнее время фортуны со мной не было, а сейчас все сложилось как надо»

Теги сборная России жен дзюдо чемпионат Европы (дзюдо) Дарья Курбонмамадова (Межецкая) Единоборства

Россиянка Дарья Курбонмамадова прокомментировала свою победу на ЧЕ по дзюдо.

«Чемпионат Европы – очень серьезный старт для любого спортсмена, более важный и престижный, чем любой этап Мировой серии.

Когда ты стал лучшим на континенте, ты идешь дальше, к титулу сильнейшего в мире, а затем и к победе на Олимпийских играх.

Здорово, что у нас есть возможность выступать и набирать рейтинг. Надеюсь, что я встала на победную тропу, смогу квалифицироваться и побороться в Париже-2024.

Для меня это золото – очень важная медаль. В последнее время не все складывалось так, как хотелось, хотя я чувствовала в себе силы, просто фортуны не было со мной, а сегодня все сложилось как надо.

Во Франции знают и любят дзюдо, тут крутая атмосфера, активные болельщики, меня это заряжает. Такая поддержка помогает вдохновиться на борьбу», – сказала Курбонмамадова.

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