12 российских спортсменов выступят на чемпионате мира по каратэ в Будапеште в нейтральном статусе

Теги Анна Чернышева чемпионат мира по каратэ сборная России по каратэ (жен) сборная России по каратэ Юрик Оганнисян Единоборства

Двенадцать российских спортсменов выступят на ЧМ по каратэ в Будапеште.

В мужских соревнованиях примут участие Юрик Оганнисян (весовая категория до 60 кг), Ахмед Ахмедов (до 67 кг), Эрнест Шарафутдинов (до 75 кг), Эдуард Гаспарян (до 84 кг), Константин Коковуров (свыше 84 кг), Константин Сутягин (ката).

В соревнованиях женщин выступят Елизавета Григорьева (до 50 кг), Анна Чернышева (до 55 кг), Анастасия Чупина (до 61 кг), Анна Кудрявцева (до 68 кг), Сунита Халимова (свыше 68 кг), Анна Щербина (ката).

Также в турнире примут участие восемь белорусских спортсменов.

Российские и белорусские атлеты выступят в нейтральном статусе. Чемпионат мира по каратэ пройдет с 24 по 29 октября. 

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