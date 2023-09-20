Инал Тасоев получил золотую медаль за победу на майском чемпионате мира по дзюдо

Теги сборная России дзюдо Инал Тасоев Чемпионат мира по дзюдо Единоборства

Дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль за победу на ЧМ-2023.

Турнир проходил в мае этого года. В финальном поединке в категории свыше 100 кг Тасоев уступил французу Тедди Ринеру.

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), российский спортсмен провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Позже результаты пересмотрели, оба спортсмена были объявлены победителями.

«Инал Тасоев получил золото чемпионата мира! Медаль нашему дзюдоисту вручил старший тренер сборной Константин Философенко на тренировке перед «Большим шлемом», – сообщается в телеграм-канале Федерации дзюдо России.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились

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