Инал Тасоев получил золотую медаль за победу на майском чемпионате мира по дзюдо

Дзюдоист Инал Тасоев получил золотую медаль за победу на ЧМ-2023.

Турнир проходил в мае этого года. В финальном поединке в категории свыше 100 кг Тасоев уступил французу Тедди Ринеру.

В дополнительное время, которое длится до первого набранного очка (golden score), российский спортсмен провел действие, близкое к результативному, но судьи оставили счет неизменным.

Позже результаты пересмотрели, оба спортсмена были объявлены победителями.

« получил золото чемпионата мира! Медаль нашему дзюдоисту вручил старший тренер сборной Константин Философенко на тренировке перед «Большим шлемом», – сообщается в телеграм-канале Федерации дзюдо России.

«Если бы вручили второе золото, я бы порадовался». Наш дзюдоист проиграл ЧМ из-за ошибки судей – перед ним извинились