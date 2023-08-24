Плавание. Международный фестиваль университетского спорта. Бородин, Гирев, Саламатина одержали победы, другие результаты
На Международном фестивале университетского спорта прошли соревнования пловцов.
Плавание
Международный фестиваль университетского спорта
Екатеринбург
Мужчины
200 м, комплексное плавание
1. Илья Бородин (Россия) – 1.59,61
2. Алексей Сударев (Россия) – 2.02,59
3. Энцо Брандао Ибанес (Бразилия) – 2.04,17
100 м, спина
1. Максим Фофанов (Россия) – 54,01
2. Николай Зуев (Россия) – 54,21
3. Алексей Ткачев (Россия) – 54,44
200 м, вольный стиль
1. Иван Гирев (Россия) – 1.48,24
2. Александр Степанов (Россия) – 1.48,31
3. Даниил Косенков (Россия) – 1.49,75
100 м, брасс
1. Данил Семьянинов (Россия) – 1.01,34
2. Фернандо дос Сантос (Бразилия) – 1.02,22
3. Георгий Глазунов (Россия) – 1.02,58
Женщины
800 м, вольный стиль
1. Валерия Саламатина (Россия) – 9.01,50
2. Летисия Силва (Бразилия) – 9.04,09
3. Ангелина Корнилова (Россия) – 9.12,12
100 м, спина
1. Дарья Устинова (Россия) – 1.02,04
2. Рената Гайнуллина (Россия) – 1.02,49
3. Дина Кирамова (Россия) – 1.05,00
50 м, брасс
1. Яна Шакирова (Россия) – 31,61
2. Анна Буторина (Россия) – 33,26
3. Полина Грязнова (Россия) – 33,40
200 м, баттерфляй
1. Мария Васильева (Россия) – 2.21,51
2. Полина Билалова (Россия) – 2.23,58
3. Варсеник Манучарян (Армения) – 2.24,43
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