Плавание. Международный фестиваль университетского спорта. Бородин, Гирев, Саламатина одержали победы, другие результаты

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На Международном фестивале университетского спорта прошли соревнования пловцов.

Плавание

Международный фестиваль университетского спорта

Екатеринбург

Мужчины

200 м, комплексное плавание

1. Илья Бородин (Россия) – 1.59,61

2. Алексей Сударев (Россия) – 2.02,59

3. Энцо Брандао Ибанес (Бразилия) – 2.04,17

100 м, спина

1. Максим Фофанов (Россия) – 54,01

2. Николай Зуев (Россия) – 54,21

3. Алексей Ткачев (Россия) – 54,44

200 м, вольный стиль

1. Иван Гирев (Россия) – 1.48,24

2. Александр Степанов (Россия) – 1.48,31

3. Даниил Косенков (Россия) – 1.49,75

100 м, брасс

1. Данил Семьянинов (Россия) – 1.01,34

2. Фернандо дос Сантос (Бразилия) – 1.02,22

3. Георгий Глазунов (Россия) – 1.02,58

Женщины

800 м, вольный стиль

1. Валерия Саламатина (Россия) – 9.01,50

2. Летисия Силва (Бразилия) – 9.04,09

3. Ангелина Корнилова (Россия) – 9.12,12

100 м, спина

1. Дарья Устинова (Россия) – 1.02,04

2. Рената Гайнуллина (Россия) – 1.02,49

3. Дина Кирамова (Россия) – 1.05,00

50 м, брасс

1. Яна Шакирова (Россия) – 31,61

2. Анна Буторина (Россия) – 33,26

3. Полина Грязнова (Россия) – 33,40

200 м, баттерфляй

1. Мария Васильева (Россия) – 2.21,51

2. Полина Билалова (Россия) – 2.23,58

3. Варсеник Манучарян (Армения) – 2.24,43 

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