Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе

Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF допустить россиян в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба EJU.

Сейчас российские спортсмены под нейтральным флагом выступают на чемпионате мира в Дохе.

В заявлении EJU говорится, что 20 индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси после ЧМ сохранят шансы на отбор на Олимпиаду.

«Мы полностью выполняем требования IJF. Статус-кво турниров EJU будет соответствующим образом скорректирован», – заявил президент европейской федерации Ласло Тот.