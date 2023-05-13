Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF о допуске российских спортсменов в нейтральном статусе

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Европейский союз дзюдо поддержал решение IJF допустить россиян в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба EJU.

Сейчас российские спортсмены под нейтральным флагом выступают на чемпионате мира в Дохе. 

В заявлении EJU говорится, что 20 индивидуальных нейтральных спортсменов из России и Беларуси после ЧМ сохранят шансы на отбор на Олимпиаду.

«Мы полностью выполняем требования IJF. Статус-кво турниров EJU будет соответствующим образом скорректирован», – заявил президент европейской федерации Ласло Тот.

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