CAS отменил дисквалификацию двукратного олимпийского чемпиона Стивена Лопеса по делу о сексуальных домогательствах

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию американского тхэквондиста Стивена Лопеса к Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) по делу о дисквалификации из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

В 2018 году четыре женщины подали иски в суд, в которых утверждалось, что Лопес и его старший брат и тренер Жан совершили над ними сексуальное насилие.

Также иски были поданы на Национальный олимпийский комитет США (USOC) и федерацию тхэквондо США за допущенные тренером и спортсменом злоупотребления.

Братья Лопес были дисквалифицированы пожизненно, но позднее арбитражный суд отменил это решение. При этом World Taekwondo оставила в силе временное отстранение американцев за нарушение кодекса этики.

CAS постановил, что кодекс этики организации вступил в силу 15 сентября 2011 года, а все возможные нарушения братьев Лопес были совершены до этой даты.

Представители World Taekwondo не смогли предоставить CAS убедительных доказательств того, что кодекс этики был введен в действие в 2008 году, апелляция братьев Лопес была удовлетворена.

Стивен Лопес является двукратным олимпийским чемпионом, он выиграл золото Сиднея-2000 и Афин-2004, а также взял бронзу в Пекине-2008.