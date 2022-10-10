Где смотреть Чемпионат мира по дзюдо 2022 в Ташкенте — прямые трансляции

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С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит Чемпионат мира 2022 по дзюдо среди взрослых спортсменов. уже первый день соревнования были разыграны медали в легких весах у мужчин и женщин. Российские спортсмены не допущены до участия в турнире, т.к. отстранены до января 2023.

Где смотреть ЧМ по дзюдо 2022

  • Прямые трансляции турнира доступны на сервисе Спорт.Бокс
  • https://news.sportbox.ru/video
  • Редакция телеканала предупреждает, что в трансляции могут быть использованы упоминания (в том числе и символика) организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ.

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