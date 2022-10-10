Где смотреть Чемпионат мира по дзюдо 2022 в Ташкенте — прямые трансляции
С 6 по 13 октября в Ташкенте проходит Чемпионат мира 2022 по дзюдо среди взрослых спортсменов. уже первый день соревнования были разыграны медали в легких весах у мужчин и женщин. Российские спортсмены не допущены до участия в турнире, т.к. отстранены до января 2023.
Где смотреть ЧМ по дзюдо 2022
- Прямые трансляции турнира доступны на сервисе Спорт.Бокс
- https://news.sportbox.ru/video
- Редакция телеканала предупреждает, что в трансляции могут быть использованы упоминания (в том числе и символика) организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ.
Комментарии