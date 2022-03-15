Чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов застрелен в Баку

Чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов был убит в Баку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Насиминское районное управление полиции. Спортсмену было 38 лет.

«Чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов был застрелен из оружия марки «Винчестер» на территории Насиминского района города Баку. Юсифов скончался на месте.

По факту были предприняты неотложные оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в убийстве Самир Ширалиев 2000 года рождения», – сообщили в полицейском управлении.

По данным местных СМИ, задержанный является двоюродным братом криминального авторитета Эмина Сафарова.

«Сафаров был убит летом 2020 года. В смерти криминального авторитета подозревался и чемпион мира по кикбоксингу Заур Юсифов. Уголовное дело рассматривалось в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Согласно приговору суда, Юсифов был оправдан за недоказанностью своего участия в преступлении. Не исключено, что убийство было совершено по мотивам мести», – сообщает Qafqazinfo.