КНБ поделился подробностями расследования уголовного дела в отношении экс-президента федерации тайского бокса РК Масимова.

КНБ опубликовал первые данные о расследований уголовного дела по подозрению экс-председателя КНБ Карима Масимова и других лиц в государственной измене, подготовке к насильственному захвату власти и превышении должностных полномочий продолжается.

В должности премьер-министра Масимов получил элитный гостевой дом и земельный участок в столице стоимостью около 2,5 млрд тенге от одной из бизнес-структур. По этому факту начато расследование.

В действия Масимова установлены многочисленные признаки коррупционных деяний.

Незаконное получение недвижимого имущества, дорогостоящих подарков, культурных ценностей, значительных денежных средств от представителей отечественного и зарубежного бизнес-сообщества.

Ведется расследование по факту получения Масимовым в должности Председателя КНБ взятки в сумме 2 млн. долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Эти деньги возвращены из Гонконга в Национальный банк Казахстана.

Начато расследование по факту получения Масимовым в должности Премьер-Министра элитного гостевого дома и земельного участка в столице стоимостью около 2,5 млрд. тенге от одной из бизнес-структур.

После задержания Масимова, в январе 2022 года в этом гостевом доме изъяты 17,2 млн. долларов США наличными, а также многочисленные предметы роскоши – элитные часы, золотые слитки, антиквариат и многое другое.

Кроме этого, изъяты принадлежащие ему 11 дорогостоящих автомашин бизнес-класса.

Наложены аресты на имущество – две элитные квартиры в г. Нур-Султан, две квартиры и особняк в г. Алматы, а также земельный участок площадью 1 га на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.

У людей из близкого окружения Масимова изъяты и арестованы 5,1 млн. долларов США.

Одновременно организована работа по розыску, аресту и возврату в Казахстан еще более крупных денежных средств, незаконно выведенных Масимовым и его окружением на счета в иностранных банках.

По всем указанным фактам проводятся активные следственно-оперативные мероприятия.

Карим Масимов являлся председателем КНБ РК, также почетным президентом Казахстанской Федерации Триатлона, президентом федерации тайского бокса РК и ассоциации боевых искусств.

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