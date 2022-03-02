«Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее». Международная федерация дзюдо разрешила россиянам соревноваться в нейтральном статусе

Международная федерация дзюдо (IJF) назвала неоправданным запрет на участие всех российских спортсменов в международных турнирах.

Российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности.

Исходя из этого, глобальное решение о санкциях всех российских спортсменов, независимо от высказанных многими различных мнений, не считается нами оправданным.

Любое радикальное решение воспрепятствовать участию спортсменов в соревнованиях лишь продолжит эскалацию насилия и воспитает чувство несправедливости в отношении тех спортсменов, которые не участвовали ни в каких решениях по конфликту.

Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее. Поэтому в соответствии с Олимпийской хартией и ее основополагающими принципами мы предоставим российским спортсменам возможность участвовать в мероприятиях IJF только под флагом и гимном IJF.

Мы призываем российских спортсменов поддерживать диалог со своими друзьями-дзюдоистами по всему миру, путешествовать и пропагандировать дома и за его пределами олимпийские ценности и принципы дзюдо взаимопомощи и процветания», – говорится в заявлении .

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