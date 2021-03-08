Белорусский дзюдоист Шершань: «Наша реальность напоминает 1937 год: выступил делегат – похлопали. А кто раньше всех перестал хлопать – поедет в лагерь»

Белорусский дзюдоист Дмитрий Шершань поделился мнением о выборах главы Национального олимпийского комитета страны.

В конце февраля , старший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, был избран президентом НОК.

С 1997-го НОК Беларуси возглавлял Лукашенко-старший. В декабре 2020-го Международный олимпийский комитет (МОК) запретил ему участвовать во всех мероприятиях МОК, включая Олимпийские игры.

– То, что вместо Александра Лукашенко НОК возглавил его сын Виктор, было ожидаемым?

– Честно, я не понимаю, какой смысл в том, что они сделали. НОК Беларуси всегда стремился показать, что с санкциями не согласен, что в стране все хорошо, и зря катит бочки.

Ну так если вы уверены в своей правоте, зачем проводить эти выборы? Пусть бы Александр Лукашенко и дальше оставался на своем посту. Нет, решили сделать что-то несуразное, лишенное смысла и последовательности.

Сейчас просто поменялось лицо руководителя комитета, а по сути осталось все так, как было раньше.

– Перед собранием у чиновников, тренеров и спортсменов интересовались, кого бы они хотели видеть во главе НОК. И так получилось, что все якобы высказались за Александра Лукашенко.

– Это как партийные собрания во времена СССР: все единогласно. На ВНС мы увидели что-то похожее.

Да не может быть такого, что все думают одинаково и хотят одного и того же. Но наша реальность напоминает 1937 год: выступил делегат – все похлопали и разошлись. А тот, кто раньше всех перестал хлопать, поедет в Соловки (советский исправительно-трудовой лагерь для политических и уголовных преступников – Sports.ru).

Была ж такая фишка во времена Советского Союза: главное не первому начать хлопать и не первому закончить. Нужно попасть в золотую середину, чтобы тебя никто не подметил, – сказал Шершань.

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