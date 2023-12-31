Стивен Томпсон про удушающий Рахмонова: «Наделал в штаны»

Американский боец Стивен Томпсон (17-7-1) разобрал на своем Youtube-канале лучшие финиши в UFC в 2023 году и не оставил без внимания победу казахстанского файтера Шавката Рахмонова (18-0) над американцем Джеффом Нилом (15-5)

Рахмонов провел бой с Нилом в марте и одержал победу удушающим приемом в третьем раунде, причем сделал это стоя.

— Что привело к этому? Старомодное колено в корпус, которое заставило Нила склониться. И после этого Шавкат провел захват и сделал «удушение бульдога». Это была странная позиция, потому что она была стоя. Вот это чувак! Сначала он пробил ему с правой — бам! — тот пошатнулся, после чего добавил коленом. О боже! После такого я бы наделал в штаны! — признался Томпсон.

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